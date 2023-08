Miss Italia, a Fiera di Primiero prima Finale Regionale, due le finaliste elette: Miss Miluna Trentino-Alto Adige e Miss Eleganza Trentino-Alto Adige

Come da tradizione a Primiero, torna Miss Italia. Proseguono in questi giorni le ultime selezioni

Primiero (Trento) – Il titolo di Miss eleganza è stato vinto dalla italo-venezuelana Gema Zarina, ventinovenne di Trento, mamma di due bellissimi bambini di tre e un anno. Gema è laureata in scienze della comunicazione, lavora come modella, nel tempo libero ama praticare yoga. Si definisce una ragazza molta disciplinata e costante, uno dei suoi difetti dice essere il perfezionismo. La sua partecipazione a Miss Italia perché sente di essere in una fase della sua vita in cui può ispirare tante donne con la sua eleganza e raffinatezza. Gema è una delle prime Finaliste Regionali del Trentino-Alto Adige e si è aggiudicata il lasciapassare per le prefinali nazionali, formando il gruppo delle 9 ragazze della nostra regione.

Il titolo di Miss Miluna è andato alla bellissima diciottenne roveretana Arianna Chiechio. Una ragazza molto sportiva, infatti pratica palestra e ginnastica artistica. È una studentessa, si considera una ragazza molto altruista e a volte troppo autocritica. Dice di aver partecipato a Miss Italia perché ama la sua regione, il Trentino, ed è fiera di poterlo rappresentare in questo concorso Una ragazza molto sportiva, infatti pratica palestra e ginnastica artistica. È una studentessa, si considera una ragazza molto altruista e a volte troppo autocritica. Dice di aver partecipato a Miss Italia perché ama la sua regione, il Trentino, ed è fiera di poterlo rappresentare in questo concorso

Arianna si aggiudica così il lasciapassare per le prefinali nazionali, formando il gruppo delle 9 ragazze della nostra regione.