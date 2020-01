Minaccia di morte la moglie, 40enne arrestato a Trento

Intervento della polizia dopo la denuncia della donna

Trento – Arrestato per stalking dalla squadra mobile di Trento un quarantenne accusato di avere più volte insultato e minacciato la moglie.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata in Procura dalla donna. Dalle indagini sono emersi numerosi episodi in cui il marito, di nazionalità bulgara e residente a Trento, affetto da un disturbo bipolare, avrebbe molestato la donna inviandole numerosi messaggi in cui più volte la minacciava di morte e la insultava. La donna, esasperata da questi comportamenti, ha deciso di abbandonare la casa portando con sé anche i figli minorenni.

L’uomo, convinto che la moglie fosse a casa dei genitori, si è diretto verso l’abitazione dei suoceri, percuotendo violentemente la porta d’ingresso dell’abitazione nel tentativo di sfondarla e minacciando di morte anche i suoceri. Bloccato dagli agenti, l’uomo è stato arrestato e sottoposto anche ad un trattamento sanitario obbligatorio (Tso).