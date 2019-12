Milano-Cortina: costituita la Fondazione

Posted on

In Italia due prosciutti su tre oggi provengono così dall’estero senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta NordEst – ​Dalle stalle italiane sono scomparsi seicentomila maiali dall’inizio della crisi, “sfrattati” dalle importazioni di carne di bassa qualità dall’estero per realizzare falsi salumi italiani con il concreto rischio di estinzione per i prelibati prodotti della […]