Mezzocorona, scontro auto moto: intervento dell’elisoccorso

Incidente stradale poco dopo le 17.30 di lunedì a Mezzocorona, nei pressi del negozio Emporio verde

Mezzocorona (Trento) – L’elisoccorso è intervenuto lunedì pomeriggio verso le 17.30 a Mezzocorona per un incidente stradale. Per cause da accertrare, una moto si è scontrata con un pickup.

Un giovane di 16 anni è rimasto ferito, dopo essere caduto violentmenete a terra. Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 16enne è stato trasferito in ospedale a Cles in prognosi riservata. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.