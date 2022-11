Il calciatore trentino Andrea Pinamonti convocato in Nazionale

Posted on

Due elicotteristi d’alta quota, Maurizio Folini, anche guida alpina, e Piergiorgio Rosati, stanno per imbarcarsi su un volo per Kathmandu Trento – Per collaborare ai soccorsi, in particolare sull’Everest. Lo ha reso noto Giampietro Verza, responsabile tecnico della della Piramide dell’Everest EvK2 Cnr. “Dovevo partire oggi, in ferie, per il Nepal, per addestrare personale locale” […]