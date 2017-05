A Mezzano, “Cataste&Canzei” s’illuminano d’immenso

Connect on Linked in

Il museo ‘en plein air’ di Mezzano nel Primiero, è visitabile anche di notte.

Tre le nuove cataste di legna d’autore

Mezzano (Trento) – Luci sapienti metteranno in risalto il volto in lacrime, la navetta del telaio (in paese si nasconde una raffinata tessitura di trame antiche), la grande pannocchia proprio sopra il pollaio, il paesaggio di legnetti che pare un intarsio, la rappresentazione di una canzone popolare, i fiori giganteschi, la grande fisarmonica e gran parte delle 32 cataste, che acquisteranno una nuova e coinvolgente seduzione, amplificata dal silenzio notturno. Saranno organizzate visite guidate notturne, che si andranno ad affiancare a quelle diurne.

Un ulteriore pretesto, quindi, per visitare – o tornare a visitare – Mezzano, che ha fatto del ritorno alla natura e alle radici la propria mission, non solo con scelte consapevoli e responsabili, ma anche con l’appassionata realizzazione di altri 5 itinerari che si affiancano a “Cataste&Canzei”: intitolati “Segni sparsi del rurale”, sono dedicati all’acqua, agli orti, alle architetture, ai dipinti murali e alle antiche iscrizioni. Per non dimenticare i saperi del passato e condividerli con i visitatori.

Nel corso degli ultimi mesi, “Cataste&Canzei” si è arricchito di 3 nuove installazioni, di cui due The snail – La chiocciola eL’incubo, sono state ideate e realizzate da studenti e professori dell’Istituto d’arte Soraperra di Pozza di Fassa, che già nel 2016 avevano creato tre installazione.

La terza installazione, Senza titolo, è stata ideata dall’associazione La Clamera e realizzata costruita dal comune di Mezzano. Non è una catasta, ma piuttosto una sorta di lavagna lignea pedagogica. “Leggendola” si possono conoscere i principali tipo di legno della zona. Ciascuno degli 8 tipi esposti viene brevemente descritto e se ne possono individuare la sezione e la corteccia. Le tre nuove cataste a Mezzano, sono uno spettacolo nello spettacolo…

The snail – La chiocciola

La chiocciola improvvisamente si stacca dal suolo e si arrampica verso il cielo, vincendo la forza di gravità. Progetto: Ilaria Partel. Collaborazione: Ronny Barbolini, Raffaello Demartin, Andrea Odorizzi, Simone Rossi, Sara Dellagiacoma. Classe seconda Liceo artistico G. Soraperra di Pozza di Fassa; insegnante Franco Ghetta. Si trova in via della Chiesa.

L’incubo

Tutto sembra cadere, ma ogni colonna sostiene l’altra in una sorta di aiuto reciproco, che appunto impedisce che precipitino. E’ l’unica catasta decentrata dal centro storico. La si trova percorrendo la statale verso Fiera di Primiero, un chilometro circa dal centro.

Progetto: Nicola Tabiadon. Collaborazione Giuditta Soraperra, Cristian Morandini, Elisa Vanzetta. Classe Terza del Corso Design – Liceo artistico G. Soraperra di Pozza di Fassa; insegnante Massimo Chiocchetti.

Senza titolo

Non è una catasta, ma piuttosto una sorta di lavagna lignea pedagogica. “Leggendola” si possono conoscere i principali tipo di legno della zona. Ciascuno degli 8 tipi esposti viene brevemente descritto e se ne possono individuare la sezione e la corteccia. Si trova in piazza del Role.

Per informazioni: Comune di Mezzano

tel. 0439.67019, info@mezzanoromantica.it e www.mezzanoromantica.it