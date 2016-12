Meteo Dolomiti, ancora niente neve fino a Natale

Lo conferma meteotrento.it che prevede il ritorno dlel’iversione termica a partire da mercoledì 14 dicembre in quota

Nordest - MeteoTrento.it conferma l’assenza di nevicate nei prossimi giorni fino a Natale. Affluisce in quota, in queste ore, aria più fredda di quella preesistente. Si tratta peraltro di aria secca e non freddissima. Inoltre già da mercoledì 14 dicembre e per più giorni riprenderà l’inversione termica, con temperature nuovamente miti, sopra la norma stagionale in quota, rispetto ai fondovalle, ove persisteranno le brinate notturne e mattutine. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti e l’eventuale temporanea presenza di nuvolosità sarà sterile.

Solo tra lunedì 19 e martedì 20 una depressione mediterranea potrebbe temporaneamente interessare le Dolomiti, ma le eventuali precipitazioni risulterebbero nevose solo a quote piuttosto alte, ma è presto per dirlo.

Nei fondovalle rimane una parvenza d’inverno grazie alle gelate (ma durante il giorno spesso il sole compensa il freddo dell’alba). In quota, a parte la parentesi di lunedì 12 e martedì 13, le temperature rimarranno quasi primaverili.

Le previsioni a Nordest