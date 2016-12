Meteo Dolomiti, Arriva il ciclone Sirte dal 19 dicembre ma a NordEst non porterà grandi precipitazioni

MeteoTrento.it conferma: in Trentino continua a dominare una cellula di alta pressione

NordEst - Non sono previste precipitazioni almeno fino alla Vigilia di Natale. La temperatura, pur con qualche locale oscillazione, non si discosterà molto dagli attuali valori nei fondovalle. In quota, zero termico ad altezze variabili, ma mai posizionato, fino a lunedì 19, sotto i 1.500 metri.

Un’irruzione di aria molto più fredda è attesa a metà della prossima settimana, attirata da una depressione mediterranea. Per quanto riguarda proprio la depressione mediterranea, essa colpirà con intenso maltempo prima la Sardegna (lunedì 19), poi Sicilia, Calabria e Puglia (martedì 20).

Il vortice, con le sue spire, interesserà anche il resto del centro-sud e parte della Pianura Padana. Sul Trentino meridionale nuvolosità a tratti compatta martedì 20 ma, probabilmente, nessuna precipitazione significativa. Pertanto, ecco perché non si prevede fino al 24 dicembre pioggia e/o neve sulla provincia di Trento e i territori vicini del Bellunese del Nordest.

Le previsioni locali