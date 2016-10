Melinda per la prima volta alla Venicemarathon per promuovere il binomio tra sport e sana alimentazione.

Sponsorship tecnica di Melinda per la competizione del 23 ottobre, tra le calli e i ponti di Venezia

Nordest – Il prossimo 23 ottobre per la prima volta Melinda sarà sponsor tecnico della 31sima edizione della Venicemarathon, la partecipatissima competizione che si svolge a Venezia ogni quarta domenica di ottobre, mettendo a disposizione 15mila mele Golden per arricchire di genuinità i ristori lungo il percorso distribuiti a tutti i runner. Il logo Melinda sarà inoltre ben visibile e attrattivo lungo il percorso, tra calli e ponti di una delle città più affascinanti del nostro Paese. Un connubio storico e di successo, quello tra Melinda e lo sport, nelle sue più diverse discipline, a livello sia professionistico che amatoriale: interpreta perfettamente i valori che animano il Consorzio, come l’impegno, la dedizione, il talento e la passione, e comunica i benefici per l’attività fisica di un’alimentazione sana ed equilibrata.

La Venicemarathon è una gara internazionale sulla distanza olimpica di Km 42,195, una maratona riconosciuta a livello mondiale dalla IAAF e certificata Bronze Label, che entusiasma e coinvolge numerosi appassionati, per la cornice in cui si svolge, tra scorci naturali e luoghi di storia e arte, dalla partenza di fronte a Villa Pisani, passando per Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale. Un importante spazio è poi riservato anche alla solidarietà con il Venicemarathon Charity Program, con testimone d’eccezione Alex Zanardi, dando la possibilità a ogni maratoneta di contribuire direttamente e autonomamente alla raccolta fondi.

Un insieme quindi di messaggi che rientrano a pieno titolo nello stile e filosofia del Consorzio Melinda, da sempre promotore di una cultura di sostenibilità ad ampio raggio. Il Consorzio Melinda riunisce 16 cooperative agricole nella Val di Non e Val di Sole composte da 4.000 frutticoltori e produce circa 430.000 tons di mele l’anno, il 20% della produzione media nazionale. Conosciute da tutti sono le varietà Golden Delicious, Red Delicious, Renetta Canada – le uniche DOP italiane – Gala, Fuji ed Evelina.

Oggi è una delle principali realtà europee del mercato ortofrutticolo. Solo in Italia è un brand che vanta il 99% di riconoscibilità – più del 50% delle mele Golden acquistate hanno sulla buccia l’inconfondibile bollino blu Melinda.