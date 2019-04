Mart Rovereto, Vittorio Sgarbi è il nuovo presidente

Connect on Linked in

La Giunta provinciale ha confermato Vittorio Sgarbi, critico d’arte di fama internazionale, docente universitario, esperto di beni culturali che ha avuto numerosi incarichi per le pubbliche amministrazioni, alla presidenza del Consiglio di amministrazione del Mart di Rovereto

Rovereto – Nella deliberazione, a firma dell’assessore all’istruzione, università e cultura, accanto al presidente sono stati nominati, quali componenti del consiglio di amministrazione, Silvio Cattani e Dalia Macii, quest’ultima d’intesa con il Comune di Rovereto. Sia Vittorio Sgarbi (nella foto) che il consigliere Silvio Cattani non percepiranno alcun compenso per la carica ricoperta per tutto il periodo di riferimento; il cda rimarrà in carica per tutta la durata dell’attuale legislatura provinciale.

La deliberazione fa seguito al parere espresso lo scorso 4 aprile dalla competente Commissione del Consiglio provinciale che, a maggioranza, ha dato parere favorevole sui candidati, nonché al parere espresso dall’Avvocatura della Provincia, in merito all’assenza di incompatibilità, nel quale appunto: “si ritiene di poter escludere che la carica di parlamentare comporti l’incompatibilità con la carica di presidente o amministratore di enti strumentali della Provincia, in mancanza del conferimento di deleghe gestionali dirette al titolare di detti incarichi”. Le motivazioni della scelta di Vittorio Sgarbi alla presidenza vanno ricercate nella grande esperienza vantata nel settore museale e artistico, presupposti ritenuti necessari per rilanciare il Mart in una sfida nazionale e internazionale e in un’ottica di promozione territoriale a vantaggio dell’intera provincia.

Il breve

