Manchester, il fratello di Abedi arrestato a Tripoli: “Sono dell’Is”

Roma (Adnkronos) – “E’ chiaro che c’è una rete su cui stiamo indagando” dichiara il capo della polizia di Manchester Ian Hopkins, secondo quanto riferisce la Bbc. Cinque persone sono state arrestate, tra cui anche il padre e due fratelli del sospettato.

Secondo il Daily Mail, che ha diffuso le immagini dell’arresto, l’operazione è scattata alle 10.30 di questa mattina, di fronte a un supermarket della catena Morrisons a Chorlton-Cum-Hardy, nella zona di Manchester sud. Agenti arrivati sul luogo a bordo di una Mercedes nera hanno ordinato all’uomo, che è manager nel settore dell’IT, di stendersi a terra.

Stiamo conducendo “perquisizioni estese” attraverso Manchester, ha aggiunto Hopkins, lasciando intendere che si cercano ancora dei possibili complici. Già il ministro dell’Interno Amber Rudd aveva fatto capire che il terrorista non aveva agito da solo.

PADRE E FRATELLI IN MANETTE – Ad annunciare l’arresto del fratello del kamikaze, la forza speciale di deterrenza di Tripoli che ha fermato Hashem Abedi, il minore dei fratelli dell’autore della strage. L’arresto è avvenuto la sera del 23 maggio a Tripoli.

A far scattare l’operazione è stato il fatto che Hashem abbia preso in consegna una somma consistente di denaro, 4.500 dinari libici, inviatagli dal fratello maggiore Salman prima dell’attentato kamikaze. Durante l’interrogatorio Hashem ha ammesso di far parte, insieme al fratello deceduto, del sedicente Stato islamico (Is) e di essere stato in Gran Bretagna durante la fase di preparazione dell’attentato.

Hashem si è quindi detto al corrente di tutti i dettagli dell’azione condotta dall’Is. Hashem ha inoltre spiegato di aver lasciato la Gran Bretagna lo scorso 16 aprile e da allora di essere sempre stato in contatto con il fratello.

Ieri le forze di sicurezza avevano perquisito l’abitazione di Abedi a Fallowfield, nella zona meridionale di Manchester e avevano arrestato un altro fratello dell’attentatore, Ismail, di 23 anni.

In manette anche Ramadan Abedi, padre dell’attentatore arrestato anche lui nel tardo pomeriggio a Tripoli. Responsabile amministrativo delle Forze di sicurezza centrale a Tripoli, l’uomo è stato prelevato da tre veicoli militari. In precedenza Ramadan Abedi aveva dichiarato che suo figlio era innocente, descrivendolo come ”molto religioso” e affermando che si era sempre espresso ”contro attacchi simili sferrati in passato”. Spiegando di aver parlato al telefono con il figlio cinque giorni fa, l’uomo aveva detto che Salman si stava preparando all’hajj, il pellegrinaggio annuale in Arabia Saudita.

Un altro sospetto è stato poi arrestato nel pomeriggio in connessione all’attacco suicida. L’uomo “era in possesso di un pacchetto che stiamo esaminando”, si legge in un comunicato della polizia britannica.

