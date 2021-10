Posted on

“Io lentamente da parte per fare spazio a giovani, ora compatti” Trento – Si farà lentamente da parte, come annunciato, in modo che il M5s cammini sulle sue gambe. Invita gli indecisi a sostenere il cambiamento, attacca Berlusconi e annuncia la sua presenza a Catania, il 28 ottobre, per lanciare la volata al candidato pentastellato alle […]