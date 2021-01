Maltempo Trentino e Bellunese, RFI cancella treni Bassano-Trento, sostituiti da bus. Allarme rientrato in Valle del Mis per scomparso

Allarme rientrato in Valle del Mis per un uomo scomparso. È stato incrociato dai soccorritori mentre rientrava da Gena Alta nel primo pomeriggio di sabato 2 gennaio, il trentacinquenne originario di Padova, da qualche mese residente in comune di Lentiai, per la cui scomparsa era scattato l’allarme, lanciato dai familiari che lo sapevano fuori a fare fotografie da ieri e che non riuscivano più a contattarlo

La situazione strade in Trentino

Trento – Per quanto riguarda invece le ferrovie, RFI ha comunicato la cancellazione di tutti i treni in circolazione sulla linea Bassano-Trento; sono previste corse con pullmann sostitutivi.

Si registrano finora tra i 30-35 cm di accumulo di nuova neve nei fondovalle e tra i 50-70 cm nelle tratte più in quota. Lungo l’intera rete viaria provinciale sono impegnati da ieri, su più turni, circa 500 operatori tra cantonieri del Servizio Gestione Strade e addetti delle ditte appaltatrici dell’attività di manutenzione invernale, con oltre 300 mezzi (autocarri e trattori), attrezzati con lame e spargitori in azione. In montagna sono da sabato mattina sono all’opera anche le frese per gli allargamenti della carreggiata.

Alta Valsugana

Nevicata in corso su tutta la Valsugana con accumulo di nuova neve tra i 30-35 cm. Nelle tratte in quota della Panarotta, Val dei Mocheni, Altopiano di Pinè e Lavarone l’accumulo di neve varia tra 50-60 cm.

Sempre lungo la S.S. 47 della Valsugana, prestare particolare attenzione alla possibile formazione di buche e localizzati dissesti nella piattaforma stradale.

Chiuso per lavori lungo la S.S. 47 della Valsugana, lo svincolo per Civezzano – Pinè, solo nella direzione Trento – Padova, come alternativa utilizzare lo svincolo successivo per la zona industriale di Cirè. Chiusa per pericolo valanghe la S.P. 133 di Monterovere (Menador), per Luserna utilizzare la S.S. 349 Val D’assa Pedemontana Costo. Presenza di senso unico alternato per lavori lungo la SP 108 a valle dell’abitato di Centa San Nicolò e lungo la SS 349 Val D’Assa Pedemontana Costo a monte di loc. Pian dei Pradi. Si evidenzia il divieto di transito per i mezzi pesanti complessi (autotreni e autoarticolati) lungo la SS 350 Folgaria – Val D’Astico, tra Nosellari di Folgaria e Lastebasse (confine provinciale).

Trento – Monte Bondone – Paganella

Nevicata in corso su tutta la Valle dell’Adige con accumulo di nuova neve tra i 25-30 cm. In quota nella Paganella e nel Monte Bondone, l’accumulo di nuova neve è tra i 40-50 cm.

Chiusa per pericolo valanghe la SP 25 di Garniga tra loc. Garniga Vecchia e loc. Viote. Presenza di senso unico alternato per lavori lungo la S.P. 58 di Faedo tra Faedo e località Pineta e lungo la S.P. 106 di San Michele all’Adige, a sud dell’abitato.

Rovereto – Vallagarina – Vallarsa – Brentonico

Nevicata in corso in Vallagarina da 600 metri di quota. In valle l’accumulo di nuova neve è tra i 25 -30 cm. In quota a Passo Coe, Pian delle Fugazze e nelle tratte più a monte dell’Altopiano di Brentonico, l’accumulo varia tra 60-70 cm. Chiuse per pericolo valanghe le seguenti tratte dell’alta Vallarsa: SS 46 del Pasubio, tra loc. Piano e il passo di Pian delle Fugazze (confine provinciale); SS 46 del Pasubio, diramazione Ossario; SP 219 di Camposilvano. Causa le chiusure è momentaneamente interrotto il collegamento con la provincia di Vicenza attraverso la Vallarsa. Chiusa per pericolo valanghe anche la SP 211 dei Monti Lessini.

Si rammentano infine le chiusure stagionali fino al confine di provincia, della S.P. 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino e della S.P. 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo a Terragnolo.

Val di Non e Sole

Nevica su tutto il territorio delle valli di Non e Sole, con accumuli compresi complessivi compresi tra i 30 ed i 50 cm. Da questa mattina è stato attivato il posto di presidio a Maso Milano in comune di Campodenno. Permane la chiusura della S.S. 42 nel tratto tra Fucine e Passo Tonale per autotreni ed autoarticolati. Al momento non si registrano particolari problemi per la circolazione.

Valli Giudicarie – Val Rendena

Nevica debolmente a quote superiori ai 500–600 metri. Fino ad ora sono caduti tra i 30 ed i 40 cm di neve. Verso le ore 10.30 è stata chiusa per slavina e pericolo valanghe la SS 237 tra l’innesto della S.P. 34 dir Ragoli e località Ponte Pià. Permane inoltre la chiusura della S.P. 34 tra l’abitato di Stenico ed il bivio per la Val d’Algone, per pericolo valanghe.

Alto Garda – Ledro – Valle di Cavedine e Val di Gresta

In val di Ledro al momento le precipitazioni si sono attenuate. Nelle altre zone del Settore nevica a quote superiori ai 700-800 metri. Da ieri sono caduti tra i 10 cm nella zona di Lagolo, 40 cm a Passo Bordala e fino a circa 60 cm nella zona di Tremalzo. È stata chiusa per pericolo valanghe la SP 85 nel tratto tra località Viote del Monte Bondone e Lagolo. Non sono segnalate particolari criticità per la circolazione.

Bassa Valsugana e Primiero

Precipitazioni nevosa di debole intensità, oltre i 650 m accumuli di neve di circa 30/40 cm, sul Passo Rolle e Passo Cereda accumuli di neve fresca di circa 40/50 cm. Chiusa per pericolo valanghe la SS 50 del Grappa e passo Rolle nel tratto dal km 87,00 a monte di San Martino al km 95,00 passo Rolle lato Primiero. Permangono le chiusure per pericolo valanghe della la SP 79 del Brocon dal km 24,200 al km 26,700 lato Vanoi e della SP 221 della Val Noana al km 1,200 circa. Si rammenta la chiusura stagionale della S.P.31 del passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stue nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500). Permane per lavori il senso unico alternato sulla SP 79 del Brocon nel tratto dal km 15,200 al km 15,600 prima del bivio per la frazione Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo. Non si registrano particolari criticità per il transito veicolare che risulta limitato.

Valli di Fiemme e Fassa

Precipitazioni nevosa di debole intensità, accumuli di neve di circa 20/25 cm in Val di Cembra e Val di Fimme, circa 25/35 cm in Val di Fassa. Sui Passi accumuli di neve di circa 30-40 cm.

Chiusa per pericolo valanghe il passo Pordoi sulla SS 48 delle Dolomiti al km 76,400 circa lato in provincia di Belluno. Permane la chiusura per pericolo valanghe sul passo Fedaia sulla SS 641 dal km 11 circa, loc. Diga; Permangono per lavori il divieto di transito sulla SS 50 del Grappa e passo Rolle al km 105,200 loc. Forte Buso; senso unico alternato sulla SS 612 della Val di Cembra al km 43,700 tra Molina e Castello di Fiemme. Non si registrano particolari criticità per il transito veicolare che risulta limitato.

La viabilità nel Bellunese

Belluno – Veneto Strade ha comunicato che continuano le precipitazioni nevose nella parte alta della provincia di Belluno sopra i 500 metri di altitudine con apporti nevosi che variano tra i 15 e i 35 centimetri e che per il per pericolo di caduta slavine sono stati chiusi altri sei tratti stradali:

S.P. 25 “del Passo Valles” dal km 0+000 (loc. bivio Passo S. Pellegrino) al km 5+200 (loc. Sussistenza);

S.P. 30 “Panoramica del Comelico” dal km 7+800 (loc. Costalissoio) al km 10+000 (loc.Costalta);

S.R. 49 “di Misurina” dal km 2+500 (loc. Misurina) al km 7+800 (loc Carbonin);

S.P. 347 “del Passo Cereda e Duran” dalla progressiva km 36+000 (loc. La Valle) al km 49+000 (loc. Le Vare);

S.R. 355 “di Val Degano” dalla progressiva km 39+800 (loc. Conf. Provinciale) al km 43+000 (loc. Salafossa);

S.P. 638 “del passo Giau” dalla progressiva km 0+000 (località Pocol) al km 18+900 (località bivio Posalf);

Veneto Strade ha poi informato che permangono le chiusure al transito dei seguenti tratti stradali:

S.P. 24 “Valparola” dalla progressiva km 0+000 (loc. Passo Falzarego) alla progressiva km 5+250 (confine Provincia di Bolzano);

S.R. 48 “delle Dolomiti” dal km 76+280 (loc. Passo Pordoi) al km 82+100 (loc. Ponte Vauz);

S.R. 48 “delle Dolomiti” Passo Falzarego (lato Arabba) dalla progressiva km 104+000 (loc. Pian di Falzarego) alla progressiva km 106+150 (loc. Passo Falzarego);

S.P. 148 “Cadorna” dalla progressiva km 33+720 (loc. Forcelletto) alla progressiva km 26+500 (loc. bivio Grappa – S.P. 149);

S.P. 347 “del Passo Cereda e Duran” dal km 59+100 (loc. Cornigian) al km 68+000 (loc. Cibiana);

S.P. 619 “di Vigo di Cadore” dalla progressiva km 5+600 (loc. Al Fogher) alla progressiva 23+550 (loc. confine Provincia di Udine);

S.P. 641 “del Passo Fedaia” dalla progressiva km 14+210 (loc. confine con Provincia di Trento) alla progressiva km 18+200 (loc. Malga Ciapela);

S.P. 2 “della Val del Mis” dal km 14+920 (loc. Gena Bassa) al km 20+650 (loc. Titele);

S.P. 5 dir “di Lamosano” dal km 0+500 (loc. Schiucaz) al km 1+250 (loc. incrocio S.P. 4);

S.P. 30 “Panoramica del Comelico” dal km 3+800 (loc. fine centro abitato Costa) al km 6+600 (loc. Costalissoio);

S.P. 42 “della Cavallera” dal km 2+780 al km 3+160 (loc. Perarolo);

S.P. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal km 112+400 (loc. Mezzocanale) al km 119+900 (loc. Le Boccole);

S.P. 422 “dell’Alpago e del Cansiglio” dal km 10+300 al km 10+550 (loc. Ponte Maina);

S.P. 33 “di Sauris” dal km 0+000 (loc. innesto S.P. 619 Casera Razzo) al km 6+800 (loc. confine con Provincia di Udine).