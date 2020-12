Malga Lagorai, consegnata petizione contro cambio di destinazione uso

Tiziana Vanzo e Daniela Tomasi, hanno presentato al presidente del Consiglio, Walter Kaswalder, una petizione contro il cambio di destinazione d’uso di Malga Lagorai

Trento – Nel testo, sottoscritto da 160 cittadini, si chiede che il Consiglio provinciale si faccia parte attiva a tutela del compendio di Malga Lagorai nel comune di Tesero. Questo perché, come è noto da tempo, la Magnifica comunità di Fiemme, proprietaria della struttura, prevede, come si afferma nella petizione, la trasformazione della malga in un ristorante o in un bivacco custodito.

Un termine, hanno detto Tiziana Vanzo e Daniela Tomasi, che non si riscontra nel linguaggio edilizio e urbanistico. Il timore espresso nel documento è che il cambio di destinazione di questa struttura possa creare le condizioni per una forte antropizzazione della Val Lagorai che, fino a oggi, è rimasta al margine del turismo di massa e un “isola” per chi vuole vivere e non consumare la montagna. “Questo accanirsi – ha affermato Tiziana Vanzo – sull’aumentare le presenze in alta quota porta a un indebolimento del nostro punto di forza turistico: la parziale integrità ambientale che differenzia le nostre valli da altri luoghi turistici”.

Preoccupa inoltre, hanno affermato le due portavoce della petizione, il fatto che non esiste un piano economico per il futuro rifugio – ristorante. Tiziana Vanzo e Daniela Tomasi, in sintesi, pur ritenendo che la malga abbia bisogno di interventi per sottrarla al degrado, chiedono che non venga trasformata in struttura ricettiva e che il progetto di valorizzazione portato avanti dalla Magnifica sia condiviso attraverso percorsi di partecipazione aperti alla discussione e al confronto. Infine, le due referenti, hanno ricordato che la petizione è stata presentata al Comune di Tesero ma che sindaco e Giunta l’ hanno rigettata.

Il consigliere Filippo Degasperi (a inizio anno presentò una mozione su Malga Lagorai) che come componente dell’Ufficio di presidenza ha partecipato all’incontro, ha anche lui sottolineato il no dell’amministrazione di Tesero aggiungendo che per fortuna c’è il Consiglio provinciale che è sempre disponibile ad accogliere le raccolte di firme dei cittadini.

Infine, il presidente Walter Kaswalder ha ricordato l’iter che sarà riservato alla petizione: verrà affrontata in Ufficio di presidenza e poi assegnata alla Terza Commissione che si occupa di tutela ambientale dove i referenti verranno ascoltati.

