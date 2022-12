Notte di fuoco a Cles: oltre 90 vigili al lavoro per una palazzina in fiamme

Sono quattro le famiglie che hanno perso la casa e sono state evacuate. Le fiamme devastanti sono divampate nella notte fra sabato e domenica in una palazzina nel centro del paese

Cles (Trento) – Notte di fuoco tra sabato e domenica a Cles. Un furioso incendio ha devastato una palazzina storica nel centro di Cles in via Lampi. Oltyre 90 volontari hanno lavorato tutta la notte, dopo che all’una e trenta era scattato l’allarme per un rogo partito, a quanto pare, dal sottotetto, forse da una canna fumaria.

I vigili del fuoco permanenti e i volontari dei corpi della zona hanno completamente estinto le fiamme e messo in sicurezza il luogo da rischio di nuovi eventi. In tutto sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento oltre novanta persone. A dover essere evacuate sono state tre famiglie che abitavano nello stabile di tre piani, distrutto dalle fiamme, e una terza residente in un edificio adiacente.

Quest’ultimo, così come un altro che si trova sul lato opposto, è stato interessato dall’estendersi delle fiamme al tetto. A complicare l’opera dei pompieri sarebbero state le condizioni di uno degli edifici vicini, che da tempo è disabitato. Al momento le persone evacuate si trovano in alloggi temporanei messi a disposizione dal Comune.