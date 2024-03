LE VOSTRE SEGNALAZIONI/A Primiero Bancomat Poste fuori sevizio da mesi: “Polis di serie B e di serie A?”

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio ma non solo. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primiero (Trento) – Ci sono ‘Polis’ e comunità di serie A e ancora troppe di serie B per Poste Italiane – commentano i nostri lettori -, nonostante le importanti sinergie in atto con la Provincia di Trento. In tutta Italia e in molti piccoli uffici periferici si lanciano in queste settimane nuovi servizi multimediali, innovativi, si promuovo iniziative dedicate alle comunità locali, ma capita anche che un semplice Postamat (il bancomat delle Poste ndr) di una piccola comunità tra le Dolomiti trentine, possa restare fuori servizio per mesi, come documentano le immagini dell’ufficio di Fiera di Primiero, nota località turistica. Le foto si riferiscono al periodo pasquale.

L’altro bancomat di Poste è collocato infatti a San Martino di Castrozza e quindi non facile da raggiungere per il fondovalle, se non per i turisti presenti in zona. I bancomat degli Istituti di credito locali, in continua riduzione, non possono invece fornire i servizi di Poste Italiane (PostePay, ricariche, conto corrente e molto altro).

Da mesi: “Fuori servizio per guasto”

Ecco allora che da mesi, un cartello bianco indica che il bancomat di Poste a Fiera di Primiero, è “fuori servizio per un guasto”, che dura da gennaio. Qualcuno si spinge a commentare al nostro giornale: “Continuano i disservizi nelle Polis di sere B?”, altri invece scrivono a penna sullo stesso cartello: “Fate presto!”.

Intanto le lamentele si ripetono quotidiane, con disservizi continui per chi opera solo con Poste. Nonostante le numerose segnalazioni inviate in questi mesi alle sedi di Trento e a Roma, per ora tutto tace… anche sulle richieste inviate da alcuni Comuni locali per nuove installazioni. Ma forse il Postamat di Primiero, sarà sostituito presto dall’intelligenza artificiale? Staremo a vedere nei prossimi mesi… tra una nuova Polis e l’altra, spunterà anche un nuovo Postamat per le Dolomiti? La Pasqua riserva sempre ottime sorprese…