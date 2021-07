LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Auto in viale Piave a Primiero, la replica : “Il marciapiede si riduce ma non preclude il passaggio a nessuno”

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primiero (Trento) – In merito al parcheggio di alcune auto poste sul marciapiede situato in viale Piave a Primiero, ci scrive scrive il signor Igor Scalabrin, precisando che: “La parte di suolo ‘incriminata’ è perimetrata da alcuni piccoli sassi, che delimitano uno spazio privato facente parte della casa. Come si vede dalla foto pubblicata, il marciapiede, sicuramente si riduce in larghezza, ma non preclude il passaggio a nessuno, né a carrozzine, né a persone disabili, né tantomeno ai pedoni.

Sarebbe bastato – continua il signor Scalabrin – che la signora Emilia avesse chiesto gentilmente ai condomini delle delucidazioni a riguardo, i quali avrebbero esaustivamente risposto ad ogni domanda senza alcun problema. Arrivo quindi alla conclusione che questo brutto e problematico periodo dovuto alla pandemia, abbia incattivito alcune persone le quali non sapendo cosa fare creano disagio e malumore ad altre ingiustificatamente. Ringrazio e saluto”.

La segnalazione

La signora Emilia ci segnala un problema di parcheggio sul marciapiede di viale Piave a Primiero, nei pressi del distributore di carburante (nella foto in alto). Una situazione che si ripete da tempo come segnala la signora alla nostra redazione, chiedendo una soluzione urgente che permetta di spostarsi in libertà lungo quel tratto pedonale.

Con il traffico più intenso di queste settimane, i pedoni si ritrovano a dover camminare tra la strada e il marcipiede occupato dalle auto o addirittura ad attraversare la carreggiata, per raggiungere l’altro lato, con i problemi e i rischi del caso.