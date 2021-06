LAVORO/Appm propone “Officina lavoro”, il Comune di Primiero cerca 4 rilevatori censimento entro il 25 giugno

Ecco alcune idee lavorative per i prossimi mesi

Primiero (Trento) – Il progetto “Officina lavoro” di Appm prevede la partecipazione di ragazzi dai 14 ai 25 anni previa iscrizione, e comporta una formazione obbligatoria e un’esperienza pratica, differenziate in base all’età, nel nostro territorio.Perché partecipare? Per chi vuole rendersi utile, imparare qualcosa, investire nel proprio territorio, crearsi delle opportunità per il futuro, senza impegnare tutta l’estate.

➡️ 14-15 anni, un incontro di conoscenza/formazione più un’esperienza di volontariato attivo nel proprio Comune di residenza nell’ambito: animazione, turismo, cittadinanza attivaI partecipanti hanno poi diritto ad un benefit sul territorio. ➡️ 16-25 anni, un pacchetto formativo strutturato con la preziosa collaborazione di Acli Primiero Vanoi Mis e un ecotrekking in collaborazione con EcoLogica della montagna, utile per entrare nel mondo del lavoro a cui segue una selezione che dà accesso allo stage retribuito presso enti pubblici/privati/terzo settore del territorio di primiero, vanoi, mis. Gli enti interessati ad ospitare i ragazzi possono contattare il centro di aggregazione e compilare il modulo di accoglienza del tirocinante utile per l’assegnazione dei ragazzi in base alle specifiche esigenze dell’ospitante. I partecipanti minorenni hanno un benefit economico sul territorio. I maggiorenni una retribuzione economica. ➡️ 18 – 35 anni percorso di formazione sui job tools per giovani imprenditori che vogliono promuovere la propria azienda. Appm onlus mette a disposizione un tutor sempre presente con il quale enti e ragazzi possono interfacciarsi per qualsiasi dubbio o domanda. I costi, l’assicurazione e la formazione dei ragazzi sono a carico di Appm onlus. di residenza nell’ambito: animazione, turismo, cittadinanza attivaI partecipanti hanno poi diritto ad un benefit sul territorio.

Rilevatori per il censimento a Primiero

Il Comune di Primiero San Martino ha indetto una procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da cui attingere, secondo necessità, per il reperimento dei rilevatori a cui affidare incarichi esterni nell’ambito del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni – anno 2021. La procedura è disciplinata dalla normativa relativa agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione. Gli incarichi per l’attività di rilevatore hanno carattere temporaneo.L’attività di rilevazione relativa alle due indagini (indagine areale e indagine da lista) coprirà il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e comunque per l’intero periodo di effettiva necessità, sulla base delle esigenze derivanti dalle operazioni censuarie.Al rilevatore incaricato sarà corrisposto un compenso commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettivamente effettuate, nei limiti di quanto allo stesso assegnato.

➡️ Scarica il modulo per presentare domanda.