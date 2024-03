L’Associazione “Una Corsa per la vita” attiva il progetto “Auto Amica”: ecco come funziona

Il servizio è dedicato ai Comuni di Primiero, Vanoi, Mis. Per contattare la coordinatrice di ‘Auto Amica’ telefonare al numero di telefono: 351-9764553

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Si tratta di un servizio davvero molto richiesto a livello locale. Gli anziani o le persone senza un mezzo, hanno spesso l’esigenza di recarsi dal proprio medico condotto, in ospedale o in centri diagnostici per effettuare visite mediche specialistiche. Non sempre, però, hanno la possibilità di essere accompagnati dai figli, nipoti o altri parenti.

“Proprio per questo nasce il progetto ‘ Auto Amica’ – spiega il presidente dell’associazione locale ‘Una Corsa per la Vita’, Salvatore Pischedda – in queste situazioni, possono da oggi richiedere il servizio, attivato grazie ai nostri volontari. Concretamente, quando ad esempio una persona anziana deve recarsi dal proprio medico di base, o in ospedale per un controllo, o altro tipo di visita,

potrà essere utile rivolgersi alla nostra Associazione e ai suoi Volontari”.

“Accompagnamento anziani”, cosa significa

Il volontario dell’associazione, si prenderà cura della persona, durante tutta la durata della permanenza in ospedale o presso il centro diagnostico. Il volontario accompagnerà l’utente che può anche avere l’esigenza di essere guidato in tutti gli step necessari per effettuare la visita: dall’accesso all’ospedale/ambulatorio alla consegna di documenti o cartella clinica al medico. Così come farebbe un familiare che in quel momento per proprie problematiche non possa essere presente.

Come prenotare il servizio

