Lagorai, elisoccorso recupera tre escursionisti sorpresi dal maltempo (VIDEO)

Si è concluso intorno alle 19.30 un intervento in soccorso di tre escursionisti tedeschi – un uomo del 1997 e due donne del 1995 e del 1964 – sorpresi da un temporale e dalla grandine mentre si trovavano in cima al Dos Caligher nel gruppo del Lagorai (Predazzo, Val di Fiemme), a una quota di circa 2.200 metri

Predazzo (Trento) – I tre escursionisti, che erano intenzionati a raggiungere il bivacco Paolo e Nicola ma erano in difficoltà a proseguire in autonomia a causa del maltempo, hanno quindi lanciato l’allarme. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione di Moena, mentre l’elicottero non è potuto decollare da Mattarello a causa della scarsa visibilità in quota.

Quattro soccorritori sono saliti fino a malga Valmaggiore con i mezzi e da lì, a piedi, hanno percorso il sentiero innevato fino a raggiungere i tre escursionisti, illesi ma infreddoliti, intorno alle 18.30.

Considerato che il percorso di rientro sarebbe stato lungo e pericoloso per la presenza di pendii ripidi e molta neve e grazie a un miglioramento delle condizioni meteo, l’elicottero di Trentino Emergenza è volato in quota per recuperare i tre escursionisti e i soccorritori e per portarli a valle in sicurezza fino a malga Valmaggiore.

Il recupero degli escursionisti

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raccomanda di prestare molta attenzione nella preparazione della propria escursione, consultando i bollettini meteorologici e informandosi sulle condizioni ambientali del luogo in cui si intende andare. In quota è ancora possibile trovare neve.