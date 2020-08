La terra trema tra Sovramonte e Lamon, scossa avvertita nel Feltrino e nel vicino Trentino

Posted on

Sculture itineranti per raccontare il rapporto tra uomo e boschi Trento – Una mostra per far conoscere le diverse espressioni che la scultura lignea può assumere, per sottolineare il legame delle popolazioni alpine con il bosco e sensibilizzare al tempo stesso sull’importanza della corretta gestione del patrimonio forestale grazie a un viaggio lungo sette mesi […]