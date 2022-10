La Russa presidente del Senato. Governo, Meloni: “Giorgetti sarebbe ottimo ministro Economia” (VIDEO)

“Congratulazioni al neo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d’Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti.

È un politico dall’intelligenza rara e dalla tenacia altrettanto introvabile. Un uomo orgoglioso della sua identità politica ma che ha sempre saputo mettere il senso delle Istituzioni al servizio di tutti gli incarichi che ha ricoperto nella sua carriera. E che siamo certi farà altrettanto bene, con autorevolezza, competenza e imparzialità, alla Presidenza del Senato”, le parole della leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo l’elezione di La Russa.

CAMERA, NIENTE QUORUM IN 3 VOTAZIONI – Non è stato invece raggiunto il quorum necessario per l’elezione del presidente nelle prime 3 votazioni alla Camera. Nel primo voto le schede bianche sono state 369, 4 voti per il leghista Riccardo Molinari, 3 per Enrico Letta. Le schede nulle sono state 10. A vuoto anche la seconda votazione con 375 schede bianche. Una nuova ‘fumata nera’ alla terza votazione: 357 schede bianche. La seduta è stata aggiornata a domani, alle ore 10.30.