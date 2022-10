Auronzo, escursionista muore sulle Marmarole

L’uomo, un tedesco di 33 anni, è scivolato dalla Croda Bianca. A chiedere aiuto i due compagni che erano con lui

NordEst – La procedure di soccorso è stata attivata verso le 14.30 di giovedì 13 ottobre. I due compagni dell’escursionista, mentre stavano scendendo con lui, lo hanno visto scivolare e sparire nel vuoto.Il personale del Soccorso alpino di Pieve di Cadore si è preparato per eventuale supporto all’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano in arrivo.

Una volta sotto la cima, l’equipaggio ha individuato il corpo senza vita del 33enne tedesco, a circa 2.500 metri di quota, sul versante di Auronzo. In discesa dalla normale, il ragazzo era scivolato lungo un tratto innevato, ruzzolando tra salti di roccia per 150/200 metri.

L’elicottero ha quindi caricato a bordo i due amici e li ha lasciati a valle. Successivamente, dopo aver imbarcato personale del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo per i dovuti rilievi, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato nel punto in cui si trovava la salma per il recupero.