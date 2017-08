Innocente è il nuovo primario della Rianimazione di Feltre, Tenaglia guiderà ostetricia e ginecologia a Cavalese

Connect on Linked in

Federico Innocente è il nuovo primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Feltre. Fabrizia Tenaglia guiderà ostetricia e ginecologia a Cavalese

NordEst – Nato nel 1954 a Pordenone, il dottor Federico Innocente si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Padova nel 1983 e si è specializzato in anestesia e rianimazione, sempre a Padova.

Dopo un’ampia esperienza all’Azienda Ospedaliera di Padova, dal 2010 è direttore facente funzione dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione dell’Ospedale “ Villa Salus” di Mestre.

Dal 1992 al 2009 è stato anche professore a contratto alla facoltà di Medicina dell’Università di Padova seguendo anche numerosi studenti sia nelle tesi di laurea in medicina che nelle tesi di specializzazione in Anestesia e Rianimazione.

Ha un’ampia produzione scientifica di oltre 90 pubblicazioni di alto livello.

Il dott. Innocente ha un’esperienza di oltre 25 anni in anestesia con un’ampia casistica in varie specialità chirurgiche tra cui chirurgia generale, oncologica e ginecologico ostetrica, terapia del dolore post operatorio e terapia intensiva con trattamento di traumi maggiori. Si è inoltre occupato di organizzazione di servizi di emergenza.

La direzione ringrazia il dott. Apollonia per l’importante lavoro di questi mesi e augura al nuovo primario, che prenderà servizio a settembre, un buon lavoro in Ulss Dolomiti.

Nuova nomina anche a Cavalese

All’ospedale di Cavalese, Fabrizia Tenaglia guiderà ostetricia e ginecologia. La nomina della direttrice dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia è un ulteriore passo avanti nella definizione della dotazione dei professionisti dell’area materno infantile dell’ospedale di Cavalese, volto al rispetto degli standard di qualità e sicurezza previsti dalle indicazioni ministeriali per i punti nascita. Fabrizia Tenaglia è nata a Trento il 9 luglio 1954.

Si è laureata in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Padova nel 1979 dove nel 1983 ha conseguito la specializzazione in ostetricia e ginecologia. Ha svolto per circa trent’anni attività professionale nella disciplina di ostetricia e ginecologia lavorando per più di tredici anni all’ospedale San Camillo di Trento e per circa quattordici anni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Da metà febbraio 2015 ricoprire l’incarico di direttrice facente funzioni dell’ostetricia e ginecologia all’ospedale di Cavalese.

La dottoressa Tenaglia è stata inoltre titolare dell’incarico di alta professionalità «Gestione della gravidanza a rischio» e della struttura semplice «Sala parto» dell’ospedale Santa Chiara di Trento. La professionista vanta una valida produzione scientifica che spazia da argomenti ginecologici ad argomenti ostetrici su riviste internazionali e nazionali.