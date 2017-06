Val di Non, tragico scontro auto moto

Connect on Linked in

Serie di incidenti in Trentino Alto Adige

Trento – Viveva a Commezzadura il motociclista che nel tardo pomeriggio di venerdì ha perso la vita nello scontro con una auto vicino a Taio. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto a Taio, nel tratto della statale 42 tra la centrale elettrica e la galleria. Immediati i soccorsi, anche con l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti. Purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare, il conducente dell’auto è stato trasferito a Trento al Santa Chiara.

Bolzano – Tre donne sono rimaste ferite, una in modo grave, in uno scontro tra auto a Lutago, in Valle Aurina. Per liberare una delle automobiliste dalle lamiere dell’autovettura, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco volontari del luogo. La donna, 26 anni, in gravi condizioni, è stata quindi trasportata all’ospedale di Bolzano dal Pelikan 2. Le condizioni delle altre due ferite, una di 21, l’altra di 43 anni, entrambe ricoverare a Brunico, non destano preoccupazioni.