Fiera di Primiero, cade la persiana dal secondo piano e investe bimba di 5 anni in carrozzina: è grave

E’ successo martedì sera verso le 18 nella centralissima via Fiume a Fiera di Primiero. La piccola, era a passeggio in carrozzina con la nonna, quando è stata travolta dalla persiana caduta dal secondo piano di una palazzina. Dopo i primi soccorsi, è stata trasferita in elicottero all’ospedale Santa Chiara a Trento, in codice rosso

Fiera di Primiero (Trento) – Si tratta di un incidente che anche i soccorritori hanno definito al limite del reale. Secondo una prima ricostruzione, la nonna di una bimba veneta di 5 anni e mezzo, stava spingendo la carrozzina sulla quale sedeva la piccola, quando all’improvviso, giunta all’angolo di via Fiume 29, in centro a Fiera di Primiero, una imposta oscurante è caduta da un appartamento al secondo piano e ha colpito la piccola, provocandole importanti ferite al capo.

E’ successo verso le 18 di martedì. Immediati sono scattati i soccorsi con l’autosanitaria arrivata dal vicino Distretto sanitario di Tonadico, l’ambulanza del 118 e di seguito l’elisoccorso da Trento con il supporto dei vigili del fuoco di Primiero, nella piazzola di Transacqua.

Dopo le prime cure del caso, la bambina è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della locale stazione di Primiero.

Secondo una prima ricostruzione, un operaio che lavorava all’interno dell’appartamento al secondo piano della struttura di via Fiume, chiudendo l’imposta oscurante a fine giornata, avrebbe visto la persiana cadere improvvisamente nel vuoto, travolgendo poi la bambina sulla carrozzina, che stava transitando proprio in quello stesso momento.

In breve

Nel pomeriggio di martedì, terzo intervento dell’elisoccorso a Primiero, in Val Canali per un malore. In mattinata l’elicottero era intervenuto anche a passo Rolle per un grave incidente motociclistico che ha coinvolto un 67enne tedesco.