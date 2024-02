Incidente tra due furgoni a Dro, sulla 45bis: feriti i due conducenti

Posted on

La percentuale degli italiani che usano l’e-commerce per fare la spesa rimane comunque la più bassa dell’Unione Europea NordEst – Cresce del 18 per cento la spesa on line degli italiani che nel 2013 hanno acquistato in rete prodotti alimentari e bevande per un importo di 132 milioni di euro. E’ quanto emerge da una […]