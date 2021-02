Incidente mortale sulla strada per San Genesio: muore Florin Civegna, 35 anni di Bolzano

Posted on

Seconda seduta in aula per l’assemblea legislativa. Walter Kaswalder avrebbe il via libera anche da M5S e Upt per la presidenza Trento – Torna martedì in aula per la seconda volta il Consiglio provinciale. L’obiettivo è lo stesso della prima seduta: tentare di eleggere il presidente dell’assemblea legislativa dopo i due tentativi falliti martedì 20 novembre. Rispetto alla […]