Incidente mortale con il trattore in Alto Adige. Mezzo agricolo si ribalta anche a Comano Terme: un ferito

E’ avvenuto mercoledì sera a Laives

Laives (Bolzano) – Un agricoltore ha perso la vita in un incidente con il trattore a Laives, in Alto Adige. Verso le 19.30 l’uomo si è ribaltato con il suo mezzo agricolo durante lavori su in prato nei pressi del maso Gob. Inutili i soccorsi di Croce bianca, vigili del fuoco e soccorso alpino. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge.

A Comano Terme invece, un uomo di 64 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente in una zona agricola. L’uomo, che non è in pericolo di vita, mercoledì 4 ottobre sarebbe rimasto incastrato con la gamba sotto la ruota di un trattore. Sul posto gli operatori sanitari con l’elicottero di emergenza e i vigili del fuoco della zona.

In breve

Non è in pericolo di vita nemmeno il ragazzo di 26 anni travolto da una parete di legno, del peso di alcuni quintali, nell’azienda Borghesi di Cles. Avvertito per tempo dallo zio che stava lavorando con lui è riuscito a spostarsi ed evitare il peggio rimanendo però schiacciato con una gamba. Soccorso da vigili del fuoco e sanitari è stato portato all’ospedale di Cles.