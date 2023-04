Il 24enne si è procurato una profonda ferita alla testa contro un muretto, pare dopo aver tentato di salire con la bici sul marciapiede. Soccorso prima dal personale sanitario in ambulanza, è stato poi portato in elicottero a Trento, dove è arrivato in codice rosso e in gravi condizioni. Sul posto i colleghi del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Roncone, che hanno anche prestato supporto alle manovre dell’elisoccorso.