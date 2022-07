Incidente al kartodromo di Ala: dolore in Trentino per la morte di un bambino di 8 anni

Posted on

Eugenio Giani vince in Toscana e Michele Emiliano si conferma in Puglia. Luca Zaia trionfa in Veneto e Vincenzo De Luca fa lo stesso in Campania. Secondo mandato per Toti in Liguria. Nelle Marche successo di Acquaroli. Referendum, vince il Sì con il 69,64%. No al 30,36%. Di Maio all’Adn: “Ora normalizziamo stipendi parlamentari“. Santa Maria Molise ultima al traguardo […]