Accoltella figlio diciottenne, uomo arrestato a Dro

In carcere marocchino di 56 anni, ragazzo salvo

Trento – Deve rispondere di tentato omicidio un uomo di 56 anni di origine marocchina, residente a Dro, accusato di avere accoltellato il figlio diciottenne nel corso di una lite in famiglia.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe colpito il figlio alla schiena con un coltello da cucina a seguito di una lite nata per motivi di carattere economico. Il ferimento è avvenuto per strada nel momento in cui il ragazzo stava cercando di scappare dalla furia del padre.

Con l’aiuto di alcuni conoscenti, il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Arco dove gli è stato diagnosticato un ‘pneumotorace traumatico’ giudicato guaribile in 20 giorni. Il Gip di Rovereto ha quindi emesso un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, eseguito da carabinieri. Al momento del fermo, il marocchino è stato trovato in possesso di un altro coltello a serramanico per cui è stato denunciato. Ora si trova nel carcere di Spini a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In breve