In piazza contro. Per esasperazione, rabbia, voglia di rinascita, urgenza

Per mille motivi tutti insieme e basta con questo populismo che è parola inflazionata.

Contro, fiduciosi in una politica con la P maiuscola che non si vede da un bel pezzo, ma neppure nascerà così, fra sardine strette dentro le piazze italiane. Gente comune, tanti giovani, anche adulti, smarriti in un’autorevolezza di cui non trovano corrispettivo.

Che fare dentro una società che annaspa all’interno di un sistema più grande come un continente alla deriva? Ricordarsi che un punto fermo l’abbiamo ed è cosa certa, non vetusta: la nostra Costituzione, garante, almeno sulla carta, del benessere comune (perché se non è comune non è benessere!).

La politica con la P maiuscola può partire da qui, anche solo dai primi articoli in cui si legge di “pieno sviluppo della persona umana”. Nulla a che vedere con i dettami di un sistema socioeconomico disgregativo che ci mette contro. Con quale consapevolezza scendiamo oggi in piazza? E quale tipo di società intendiamo coltivare, gli uni contro gli altri?