Comune di Imèr, l’acqua resta ancora non potabile: si attendono novità dalle nuove analisi

In attesa dei risultati delle ultime analisi dei campioni d’acqua prelevati in rete da Azienda Ambiente il 12 settembre 2023, il Comune di Imèr comunica che allo stato attuale resta ancora in vigore l’ordinanza di non potabilità dell’acqua

Imèr (Trento) – Nel nuovo avviso diffuso in queste ore, il Comune di Imèr informa la popolazione in merito alla potabilità dell’acqua, senza però rendere noti particolari dettagli sulle motivazioni di un prolungato stato di allerta. “Il laboratorio di Dolomiti Energia di Trento – spiega l’amministrazione -, alla luce di altre criticita presenti sul territorio della Provincia di Trento, comunicherà solo giovedì 14 settembre, gli esiti delle analisi in merito al rientro nella norma dei valori di Coliformi e Escherichia coli.

Fino alla revoca dell’ordinanza dei giorni scorsi, permane quindi il divieto di utilizzare a scopi potabili I’acqua, compresa quella erogata dalle fontane comunali. Le fontane sono rimaste in funzione – sottolinea il Comune – per consentire una rapida diffusione deil’ipoclorito in rete, azione essenziale per un veloce rientro dei valori nella norma”.