Imèr, scontro tra due auto alla rotatoria del tunnel Totoga

Coinvolte una Citroen e una Nissan, fortunatamente senza gravi conseguenze per i passeggeri

Imèr (Trento) – Vigili del fuoco di Imèr, sanitari del 118 e carabinieri di Primiero mobilitati martedì mattina poco dopo le 8 alla rotatoria del tunnel sotto il monte Totoga (zona Bus) a Imèr, per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi.

Lo schianto è avvenuto proprio all’interno della rotatoria, nei pressi della galleria che collega Imèr al Vanoi. Per cause in corso di accertamento, la Citroen condotta da una 37enne, che proveniva da Canal San Bovo, si è scontrata con un suv Nissan guidato da un 44enne di Siror nel Primiero.

Notevole l’impatto tra le due auto, come documentano le immagini, air bag scoppiati e grande spavento per gli occupanti delle vetture, ma fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. Solo il conducente della Nissan – secondo quanto riferisce la centrale 118 di Trentino emergenza – è stato trasferito in ambulanza al Santa Maria del Prato di Feltre, in codice giallo, per i controlli del caso, ma non è in pericolo. Illesa invece l’altra persona coinvolta.

Dinamica dell’incidente al vaglio dei carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza che stanno ricostruendo le cause dello scontro. Non si sono registrati particolari disagi al traffico.

Sul posto sono intervenuti 6 vigili del fuoco da Imèr, i sanitari del 118, i carabinieri di Primiero e gli uomini del servizio gestione strade della Provincia per ripulire la rotatoria. Verso le 10 la situazione è tornata alla normalità con la rimozione dei mezzi incidentati.

In breve

Sanitari del 118 mobilitati martedì mattina dopo le 8 anche nel comune di Canal San Bovo. Una donna di 64 anni è stata trasferita in ambulanza, al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Feltre in codice giallo, per una patologia traumatica non grave.