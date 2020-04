Il Parco Paneveggio Pale San Martino consiglia “Birdwatching casalingo” e “Tour virtuali nell’area protetta”

Intanto in queste settimane è ripresa anche la pubblicazione del Bollettino dei pollini

Primiero (Trento) – In queste giornate, spiegano gli esperti del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, in cui dobbiamo rimanere a casa, possiamo prenderci un po’ di tempo per porre attenzione a quello che ci circonda e che raramente, per quella frenesia insita nelle nostre vite, ci è consentito fare.

Dalla finestra, per chi dispone di un piccolo giardino o di una siepe, è possibile avvistare in questo periodo molte specie di uccelli che, dal mese di marzo, si stanno organizzando per riprodursi.

Una ventina le specie da ammirare