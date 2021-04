Il Mart si fa in quattro: 8 mostre in 4 sedi

Domenica 2 maggio ingresso gratuito e apertura della mostra “Picasso, de Chirico e Dalí. Dialogo con Raffaello”

NordEst – Riaprono in Trentino dal 27 aprile: Mart, Casa Depero e Galleria Civica di Trento e Palazzo delle Albere. Come sempre, biglietti acquistabili online, ingressi contingentati e misure di sicurezza garantite. Domenica 2 maggio ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria) e primo giorno di apertura per l’attesa mostra “Picasso, de Chirico, Dalì. Dialogo con Raffaello”. 100 capolavori provenienti dai più importanti musei del mondo raccontano di come l’opera di Raffaello ispirò i più grandi maestri del XX secolo.

Le mostre

Giovanni Boldini. Il Piacere

Sarà finalmente possibile visitare la grande retrospettiva annunciata lo scorso autunno e prorogata fino al 29 agosto.

A questo link https://izi.travel/it/7021-giovanni-boldini-il-piacere/it l’audio guida gratuita, un percorso in dieci tappe che ripercorre la vita del celebre ritrattista ferrarese. La narrazione è intervallata da cinque brani musicali composti per altrettante opere dal pianista e compositore Cesare Picco e dal violinista Luca Giardini.

Focus | Cremonini Plattner. I pittori della solitudine

Fin dal primo giorno di apertura, il museo proporrà un nuovo focus, la storia dell’amicizia tra due pittori che risuona nelle similitudini di due percorsi artistici paralleli. Fino al 10 settembre.

Accessibile su appuntamento l’Archivio del ’900, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 16, il venerdì dalle 10 alle 13.

Per informazioni e appuntamenti: archives@mart.tn.it

Ha inoltre già riaperto il bistrot dello chef stellato Alfio Ghezzi.

Casa d’Arte Futurista Depero

Dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Lunedì chiuso.

Riapre con un nuovo allestimento la Casa Depero, l’unico museo futurista d’Italia, un progetto visionario ideato dal celebre artista a cui in autunno il Mart dedicherà una grande mostra.

Galleria Civica di Trento

Dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lunedì chiuso.

Gian Leo Salvotti: ultimi giorni per visitare la mostra dedicata all’architetto trentino e alla sua lezione: una profonda riflessione architettonica e urbanistica dal carattere fortemente ideale. Fino al 2 maggio.

Palazzo delle Albere

Dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Lunedì chiuso.

Omaggio a Umberto Moggioli: porte aperte anche per il Palazzo delle Albere di Trento, dove è in programma una mostra dedicata al grande artista trentino Umberto Moggioli a poco più di cent’anni dalla morte. In collaborazione con MUVE Fondazione Musei Civici di Venezia.

Visite guidate

Tornano le visite guidate per piccoli gruppi, nel rispetto dei regolamenti di gestione dell’emergenza sanitaria. Venerdì alle 18, sabato e domenica alle 16.

Per la prima settimana, visite alla mostra Giovanni Boldini. Il Piacere.

Massimo 10 persone, costo 2 euro a persona più il biglietto di ingresso al museo.

Prenotazioni entro le 12 del venerdì a education@mart.tn.it o 0464.454135-108