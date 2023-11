Istituto Comprensivo di Primiero, studenti brillanti nelle gare nazionali con matematica e scacchi

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado del Comprensivo di Primiero, i giochi matematici, di logica e e gli scacchi sono una tradizione ormai consolidata, che anno dopo anno incontra l’entusiasmo di un crescente numero di giovani

Primiero (Trento) – Nel tempo non è progressivamente aumentato solo il numero dei partecipanti alle diverse competizioni matematico-scientifiche, ma anche il valore dei risultati dei giovani concorrenti, molti dei quali si sono distinti anche a livello nazionale. Nell’ultimo anno scolastico, in particolare, gli esiti sono stati particolarmente lusinghieri: in tutte le competizioni a cui l’Istituto ha partecipato, infatti, più di uno studente ha raggiunto la fase finale. “Vedere un gruppo affiatato di alunni che si incontra in aula, anche di pomeriggio, per risolvere quesiti di diverso tipo, collaborando, condividendo intuizioni, idee e ragionamenti e rafforzando, allo stesso tempo, le relazioni di amicizia non può che essere una grande soddisfazione per il nostro Istituto” ha commentato il prof. Agostino Pradel, da anni impegnato, insieme alla collega Silvia Bonat, nel preparare i propri alunni per queste iniziative. Questi nel dettaglio i risultati individuali e a squadre conseguiti dai giovani alunni:

Finale nazionale Kangourou a squadre (Cervia 4-5/05/23): 1A Bettega Emiliano, 1B Brandstetter Alessandro, 2A Corona Gioia, 2B Pradel Tommaso, 2C Pagliari Cristiano, 3A Lucian Alex, 3B Scalet Alberto.

Finale nazionale Kangourou individuale (Cervia 22-24/09/23): 2° posto per Pagliari Cristiano (2C); in finale anche 2B Pradel Tommaso.

Finale nazionale Giochi Matematici del Mediterraneo (Palermo 13-15/05/23): 9° classificato Toffol Simone (2A); in finale anche Bettega Emiliano (1A).

Finale nazionale Giochi Logici individuali (Modena 20/05/23): 6° posto per Corona Gioia (2A); in finale anche Bettega Emiliano (1A), Gubert Matilda (2A), Pradel Tommaso (2B), Bettega Ylenia e Pagliari Cristiano (entrambi 2C).

Finale nazionale Giochi Logici a squadre (Modena 20/05/23): 2° posto per la squadra di Bettega Emiliano (1A), Loss Simone, Pagliari Cristiano (2C) e Pradel Tommaso (2B); in finale anche le studentesse Corona Gioia e Gubert Matilda (entrambe 2A), Zortea Eva (2B), Bettega Ylenia (2C)

Finale Rally Matematico Transalpino (Riva del Garda 26/05/23): 1° posto per la classe 2 A, vincitrice della competizione.

Finale Nazionale Scacchi – Giochi Sportivi Studenteschi (Montesilvano -PE- 7-10/05/23): Bettega Priscilla, Gubert Matilda, Levera Irene, Pradel Margaux (tutte 2A), Bettega Ylenia (2C).

Alla luce del successo di queste iniziative e della loro ricaduta positiva sulle competenze disciplinari e trasversali degli alunni, l’Istituto Comprensivo di Primiero e i docenti di area scientifica promuoveranno anche per i corrente anno l’adesione a tali competizioni: molte attività ludiche e laboratoriali utili ad affrontare queste sfide saranno proposte nelle ore curricolari di lezione, ma i più appassionati potranno partecipare anche alle iniziative facoltative pomeridiane dedicate ai giochi matematici e logici e agli scacchi organizzate dall’Istituto.