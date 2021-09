I Vescovi del NordEst incontrano il Patriarca di Gerusalemme in Cadore

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto – riuniti per una “due giorni” a Borca di Cadore (Belluno) presso la struttura della Diocesi di Padova – hanno incontrato il Patriarca di Gerusalemme dei Latini Pierbattista Pizzaballa, presente in Veneto ed accompagnato dal suo già Vescovo ausiliare mons. Giacinto Marcuzzo

NordEst – Il Patriarca Pizzaballa, il Vescovo Marcuzzo e i Vescovi del Triveneto hanno inizialmente pregato insieme, recitando l’Ora Media, ed hanno proseguito l’incontro condividendo in particolare la situazione attuale dei cristiani, delle comunità ecclesiali e dei popoli che vivono in Terra Santa – anche, però, con un richiamo alla realtà culturale e religiosa dell’Italia e dell’Europa, nel contesto del cammino sinodale in atto – e poi approfondendo il legame e le relazioni esistenti tra le Chiese di queste regioni e la storica Chiesa “madre” di Gerusalemme.

I Vescovi del Triveneto continueranno a Borca di Cadore il loro incontro nella giornata di domani (martedì 14 settembre 2021) con la prevista ed ufficiale riunione di questa Conferenza episcopale regionale.