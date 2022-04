Treviso, ultraleggero si schianta in un vigneto in fase di decollo: salvi 2 bolzanini

Posted on

Firma del protocollo per lo scambio di buone pratiche nell’ambito delle politiche familiari NordEst – Al via l’accordo tra il governo provinciale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per dare impulso allo sviluppo di politiche familiari e allo scambio di buone pratiche che contribuiscano ad accrescere la natalità, il benessere e la coesione sociale, […]