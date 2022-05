Grave investimento a Mezzolombardo: bimba di un anno travolta da un’auto davanti a casa, soccorsa dall’elicottero

Poco prima delle 19 il grave incidente: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Da Trento è arrivato l’elicottero: la bambina è stata trasportata al Santa Chiara i prognosi riservata

Trento – E’ stata trasferita in gravi condizioni al Santa Chiara di Trento la bimba di un anno, investita da un’auto davanti a casa, per cause in corso di accertamento.

È successo verso le 19. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, il 118, l’elisoccorso e i carabinieri. La piccola, dopo essere stata liberata, ha ricevuto i primi soccorsi sul posto. E’ stata poi portata al Santa Chiara in elicottero e le sue condizioni sono molto gravi. Sui social sono numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura in manovra sulla rampa del garage di un condominio avrebbe travolto la piccola. Tra i primi a lanciare l’allarme è stato un familiare e subito si è attivata la macchina dei soccorsi: tempestivo e rapido l’arrivo di ambulanza, vigili del fuoco di Mezzolombardo e carabinieri.