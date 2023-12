Grave incidente stradale giovedì sera a Imèr: 5 feriti

Vigili del fuoco di Imèr e Mezzano mobilitati nel tardo pomeriggio con i sanitari del 118

In aggiornamento

Imèr (Trento) – Sanitari e vigili del fuco mobilitati giovedì verso le 17 a Imèr, in zona Centrale San Silvestro, per un incidente frontale tra auto. Sarebbero almeno 5 le persone medicate dal 118 e trasferite al vicino ospedale Santa Maria del Prato di Feltre in condizioni non gravi. Tra loro anche un bimbo di un anno. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto. In zona hanno operato i vigili del fuoco di Imèr in collaborazione con i colleghi di Mezzano, tre le ambulanze mobilitate.

In breve

Una escursionista tedesca di 18 anni è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a una caduta nei pressi del rifugio Rosetta, sulle Pale di San Martino. La giovane è scivolata per circa cento metri su un pendio ghiacciato. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 del 28 dicembre. Sul posto è intervenuto l’elicottero con l’equipe sanitaria e due operatori del Soccorso alpino della stazione San Martino di Castrozza, tra cui il gestore del rifugio. Durante le operazioni di soccorso la ragazza è sempre rimasta cosciente. Sempre in mattinata, 118 mobilitato ancora una volta in zona Tognola per un grave malore.