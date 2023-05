Val di Fiemme, grave incidente boschivo in Valmaggiore a Predazzo: ferito un boscaiolo 21enne

Un boscaiolo trentino di 21 anni è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con un probabile trauma ad un arto inferiore, dopo essere stato investito da un tronco

Predazzo (Trento) – L’uomo si trovava su un pendio ripido nel bosco della Valmaggiore (Predazzo, Val di Fiemme) e stava lavorando al taglio di alcune piante, quando un tronco lo ha colpito alla gamba

La chiamata di emergenza al numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16. La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione di Moena e dell’elicottero che, tuttavia, a causa del maltempo, non è riuscito a decollare. Sul posto sono arrivati 9 operatori delle Stazioni di Moena e di Fiemme del Soccorso Alpino, tra cui vi era un sanitario, supportati dai Vigili del Fuoco e dagli operatori della Croce Rossa.

I soccorritori hanno prestato le prime cure all’infortunato e lo hanno imbarellato. Infine, grazie ad una finestra di bel tempo, l’elicottero di Trentino Emergenza è riuscito a decollare da Mattarello. Con un lungo verricello in mezzo alle piante, il Tecnico di Elisoccorso ha recuperato a bordo l’infortunato, che è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

