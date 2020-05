Grave incidente stradale lunedì mattina a Lavis: Vigili del fuoco e sanitari mobilitati

Posted on

In vista anche bollettino meteo e carta geografica per scuola Trento/Bolzano – Bollettino meteo dell’Euregio, piano strategico per la mobilità ciclistica, istituzionalizzazione delle giornate della mobilità, carta geografica dell’Euregio per le scuole: sono questi i punti principali del programma di lavoro 2019 approvati dai presidenti delle tre regioni dell’Euregio nel corso della seduta della giunta del […]