Gran Festa del Desmontegàr 2017 da tutto esaurito, nonostante il maltempo: ecco i vincitori (VIDEO)

Successo di pubblico nonostante il tempo inclemente a Primiero. Evento solidale con la presenza di alcune aziende di Norcia, colpite dal terremoto

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Ben 40 i gruppi di allevatori che hanno sfilato con i loro animali lungo il percorso che si snoda tra i paesi dell’Alto Primiero.

Introdotti dalla banda musicale Musikkappelle Kurtatsch e dal gruppo degli Schützen di Primiero, tra vivaci colori e balli dei gruppi folkloristici locali, le famiglie, i coscritti del 1999 e gli amici della

Desmontegada hanno sfilato con grande entusiasmo, insieme a mucche, asini, cavalli, capre e pecore, oche e conigli, con carri e carrozze decorati da fiori e nastri.

L’arrivo del corteo a Tonadico ha sancito l’inizio della festa e del pranzo tipico. Buoni i numeri registrati così come l’affluenza per il pranzo di domenica, che ha soddisfatto i volontari delle associazioni coinvolte, i Tonadighi Strighi e il Comitato Tradizioni e Cultura di Siror, a conferma di una

manifestazione di grande richiamo per Primiero, degna conclusione dell’ottima

stagione estiva trascorsa.

La festa è poi proseguita nel pomeriggio con musica live e con le premiazioni dei 3 migliori gruppi partecipanti alla sfilata, ai quali è stato assegnato un punteggio dalla giuria, composta dai sindaci di Primiero e Vanoi, da due rappresentanti delle Associazioni di Siror e Tonadico e dalla coordinatrice Coldiretti di Perugia, presente durante il weekend a sostegno delle aziende agricole umbre.

La classifica finale

Una classifica che ha visto i partecipanti contendersi i primi posti con uno scarto di pochi punti.

Medaglia d’oro al numeroso gruppo “Pi che veci no se deventa”, che riunisce giovani e famiglie di Primiero che allevano animali per hobby, e che da oltre 7 anni partecipa con entusiasmo alla manifestazione. Nonostante le previsioni meteo negative che hanno in parte penalizzato

Al secondo posto come gruppo più bello una new entry per la Gran Festa del Desmontegar, la famiglia di Angelo Gadenz “dei Navoleri” di Transacqua, alla loro prima Desmontegada.

La famiglia Debertolis “Selmi” ha conquistato il terzo posto del podio – riservato come di consueto all’animale più bello – con due piccoli vitellini, che hanno sfilato comodamente sistemati su un caratteristico carrettino in legno costruito per l’occasione.