Rappresentanti dello Stato per la Commissione dei 12

Trento/Bolzano – Il ministro Roberto Calderoli ha firmato il decreto di nomina per i componenti della Commissione paritetica in rappresentanza dello Stato, di cui all’articolo 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Sono stati nominati: Maurizio Cataldo; Mariano Decarli; Marcello Di Francesco Torregrossa, Eleonora Maines, Alessandro Urzì, Johann Anton Walther von Herbstenburg.