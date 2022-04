Giustizia: Kompatscher e Fugatti da Cartabia

Amministrazione della giustizia, carcere e norme di attuazione

NordEst – Trasferta romana per il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, e il governatore trentino – nonché attuale presidente della Regione – Maurizio Fugatti. Hanno incontrato giovedì in mattinata la ministra della giustizia Marta Cartabia. Al centro del colloquio, la costruzione del nuovo carcere di Bolzano e la carenza di organico del carcere di Spini Gardolo.

Vari nodi ancora da sciogliere, ma sulla realizzazione della futura struttura altoatesina – attesa da decenni – ora sembra esserci chiarezza: lo Stato rimborserà le spese di costruzione sostenute dalla Provincia in parte con la cessione del vecchio carcere di via Dante, in parte in contanti, ha detto Kompatscher. L’accordo andrà aggiornato coi nuovi prezzi nelle prossime settimane per poter dare l’incarico all’impresa vincitrice della gara e iniziare i lavori.

La senatrice altoatesina, Julia Unterberger, ha poi avanzato una richiesta nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, organo nel quale la provincia di Bolzano vorrebbe essere coinvolta ogni qual volta verranno adottate decisioni relative all’Alto Adige. Richiesta accolta dalla ministra che verificherà se possa essere inserita nella riforma dell’organo, attualmente in fase di definizione.

In breve

Covid: Kompatscher, attendiamo decisioni di Roma. Una serie di richieste specifiche dell’Alto Adige nel campo della salute sono state al centro dell’incontro di giovedì a Roma tra il presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, ed il ministro della Salute, Roberto Speranza.