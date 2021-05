Sagron Mis: ecco le richieste del sindaco Depaoli al presidente Fugatti (VIDEO)

L’Esecutivo trentino è arrivato con un piccolo bus nel Primiero. Dopo il saluto dei rappresentanti locali e la benedizione di don Giuseppe in chiesa, è iniziata la mattinata di lavori in Comune. In tarda mattinata la conferenza stampa finale nella caserma dei Vigili del fuoco

Sagron Mis (Trento) – Ad accogliere il presidente Maurizio Fugatti e la sua Giunta a Sagron Mis, c’erano il sindaco Marco Depaoli e il parroco don Giusepe Da Pra, ma anche i vigili del fuoco, il corpo forestale, i carabinieri di Primiero e la polizia locale.

Le richieste del Comune

Tra le priorità evidenziate dal Comune di Sagron Mis alla Provincia, ci sono in particolare la richiesta di una migliore connessione a internet con copertura capillare in banda ultralarga; il miglioramento della rete viaria; una attenta gestione delle problematiche legate al dissesto idrogeologico (post Vaia) e alla sicurezza in generale compresa la gestione degli animali predatori; supporto servizi sanitari e soluzione problema numero unico di emergenza 112; previsione nella nuova riforma di convenzione con Comunità di valle per gestione servizi piccoli comuni.

