Giudiacarie, escursionisti lombardi precipitano nel dirupo: due donne decedute, mobilitati due elicotteri

Intervento di due elicotteri sabato pomeriggio in zona malga Lodranega nelle Giudicarie. La tragedia sul sentiero tra malga Lodranega, sopra Bondo e malga Coel, nel comune di Sella Giudicarie

Trento – Due elicotteri mobilitati sabato pomeriggio in Trnetino, per un grave incidente in quota su un sentiero in zona malga Lodranega. Non si conoscono ancora i dettagli di quanto è accaduto. Sul posto anche gli uomini del soccorso alpino.

Tragico il bilancio dell’escursione in montagna nel comune di Sella Giudicarie. Quattro persone – provenienti dalla Lombaria – che percorrevano un sentiero tra malga Lodranega, sopra Bondo, e malga Coel sarebbero precipitate in un dirupo.

Due donne, scivolate e cadute in un canalone per alcune decine di metri, sono decedute. Un’altra persona è in gravi condizioni in ospedale a Trento. Una si sarebbe invece salvata. Sul posto per le operazioni di recupero il soccorso alpino, i sanitari del 118 con 2 elicotteri e i vigili del fuoco.

