Gita a Bergamo alla Casa Natale di Papa Giovanni XXIII sabato 27 aprile, con le Parrocchie del Primiero Vanoi

Iscrizioni entro il prossimo 20 aprile. Altri appuntamenti locali

Primiero Vanoi (Trento) – Angelo Giuseppe Roncalli è venuto alla luce in una stanza molto semplice dove si conservano ancora il quadro della Madonna che avevano i genitori, il loro letto ed un mobile. Nella camera attigua, dove dormivano le sorelle, oltre ai vestiti di Roncalli, ci sono ancora mobili usati da lui, soprattutto la scrivania dove ha iniziato a scrivere “Il giornale dell’anima”.

Scesi in cortile c’è un corridoio chiuso con vetrate riproducenti foto dei principali avvenimenti della vita di Papa Giovanni. Al termine del corridoio si arriva così al Seminario del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) dove è venerata una fedele statua in bronzo che riproduce la figura del Papa ad altezza naturale, meta di tutti i pellegrini. Annesse alla Chiesa del seminario si trovano le stanze con la testimonianza delle grazie ricevute da pellegrini di tutto il mondo.

Merita sicuramente una visita la stanza piena di fiocchi rosa e azzurri portate da genitori come segno di ringraziamento per aver ricevuto la grazia di aver concepito un figlio o per particolari guarigioni di bambini.

Il programma

Partenza da Siror 6.30, fermate lungo il percorso:

Fiera Stazione Autocorriere.

Mezzano Bar Stella,Imer Ipersoap, Imer Fermata Corriere,

Pizzeria Bus, Canal San Bovo Fermata Corriere.

Si prosegue poi via Verona e Brescia per arrivare dopo una sosta a Bergamo. Si avrà del tempo libero per visitare questa particolare cittadina dove la zona più antica, chiamata Città Alta e caratterizzata da strade lastricate, ospita il Duomo della città; è circondata dalle mura veneziane ed è accessibile con la funicolare. Qui si trovano anche la basilica romanica di Santa Maria Maggiore e l’imponente Cappella Colleoni, con affreschi settecenteschi di Tiepolo.

A fine visita libera, verso le 12.00 circa si parte alla volta di Sotto il Monte dove pranzeremo ( qui ci sono 2 possibilità, da confermare in fase di prenotazione, pranzo con bevande incluse o pranzo libero. Verso le 15.30 ritrovo dei partecipanti presso la Casa Natale di Papa XXIII, dove una guida ci attenderà per la visita guidata. A fine giro turistico, ci si riunirà per partecipare alla celebrazione della Messa che verrà nella Chiesa di Santa Maria in Brusicco Verso le ore 17.00, dove si può ancora vedere il fonte battesimale dove Angelo Roncalli fu battezzato.

Partenza in tardo pomeriggio, con arrivo in serata a Primiero. L’Ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il programma del viaggio nei suoi contenuti. Iscrizioni entro il 20 aprile presso le Segreterie parrocchiali o presso l’agenzia viaggi Etli di Mezzano Tel. 342/0207336

In breve

Venerdì 29 Marzo ore 20.00 a Siror lungo le strade via Crucis dedicata alle famiglie e ai giovani. Gli altri appuntamenti locali: Venerdì 29 Marzo Ore 18.00 a Mezzano, via Crucis nella chiesa parrocchiale. Venerdì 29 Marzo nel Vanoi: Ore 16.00: Via Crucis in Casa di Riposo; Ore 17.00: Via Crucis a Caoria; Ore 17.30: Via Crucis a Prade.

Incontro con don Cristiano Bettega a Primiero. Appuntamento lunedì 1 aprile alle 20.15 all’oratorio di Pieve. “Gli Apostoli scelsero sette uomini stimati dal popolo” il titolo della serata. Domenica 26 maggio alle 16 nella Chiesa Arcipretale di Primiero si terrà l’ordinazione diaconale di Alessandro Chiopris, alla presenza dell’Arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi e di tutti i sacerdoti delle parrocchie del Primiero Vanoi. Tutti gli appuntamenti religiosi aggiornati sul nuovo portale www.parrocchieprimierovanoi.it